Пресс-конференция об участии Федерации профсоюзов ЛНР в конгрессе Всемирной федерации профсоюзов

Профсоюз работников образования и науки ЛНР вошел в состав Всемирной федерации профсоюзов работников образования. Об этом сегодня на пресс-конференции в ЛуганскИнформЦентре сообщил председатель Федерации профсоюзов (ФП) ЛНР Олег Акимов.

"По результатам конгресса (XVII конгресса Всемирной федерации профсоюзов (ВФП) в ЮАР) была рассмотрена заявка и дан положительный ответ. Наш республиканский профсоюз работников образования (и науки) также включен в нашу Всемирную федерацию профсоюзов как отдельная структура", - сказал он.

"Это говорит о том, что, если до этого на уровне Федерации у нас были такие, скажем так, дипломатические отношения с нашими коллегами, то теперь наши коллеги уже по линии республиканских комитетов эту работу продолжают, мы ее развиваем", - отметил профсоюзный лидер ЛНР.

"Здесь отдельное спасибо, наверное, прежде всего, всем людям, всем представителям трудовых коллективов, которые живут в нашей Республике за их мужество, за их гражданскую позицию", - поблагодарил профсоюзных активистов Акимов.

"Я знаю у нас сейчас еще на рассмотрении заявка рескома АПК (Общереспубликанского профсоюза работников агропромышленного комплекса), я думаю, в ближайшие дни мы узнаем ответ, может быть тоже положительный", - добавил он.

Напомним, что член президиума ФП ЛНР Андрей Кочетов принимал участие в работе XVII конгресса ВФП, который проходил с 5 по 8 октября в южноафриканском Дурбане.