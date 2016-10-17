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Главная Сводка событий Новороссии за 17 октября 2016 года опубликовано Nvb2003 в Пнд, 17/10/2016 - 22:08

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: В Донецке убит один из командиров ополчения ДНР Арсен Павлов с позывным "Моторола". По словам Дениса Пушилина, взрывное устройство было заложено в районе лифта дома, где жил Павлов. Также пострадали несколько человек. При этом Пушилин добавил, что гибель "Моторолы" может привести к обострению ситуации в Донбассе. Павлов стал известен благодаря прямым трансляциям в интернете с передовой под Славянском в 2014 году. Участвовал в боях за Иловайск, донецкий аэропорт и в районе Дебальцево. За успехи в обороне был награжден Георгиевским крестом ДНР.

Наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел в районе населенного пункта Золотое. По данным ОБСЕ, наблюдатели слышали звук попадания пуль, но не видели места ударов. "Услышав звуки попадания пуль, члены патруля укрылись за западной стеной, внутри наблюдательного пункта".

Один ополченец погиб, трое ранены в результате попытки прорыва украинских силовиков на юге ДНР. Об этом сообщил журналистам Эдуард Басурин.

Денис Пушилин в эфире "Первого канала" заявил, что ДНР всегда соблюдала минские договоренности, однако из-за провокаций Киева, в том числе и из-за гибели командира ополченцев Арсения Павлова с позывным "Моторола". Он также добавил, что "ДНР всегда соблюдала минские соглашения и делала все возможное, чтобы этот хрупкий мир сохранялся как можно дольше.. сейчас, как вы видите, многое может зависеть не от нас".

Олег Анащенко заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе остается нестабильной. По его мнению, действия Киева говорят об отсутствии намерения поддерживать минские договоренности, в том числе в вопросе разведения сил в районе Станице Луганской.

Андрей Марочко заявил, что украинские силовики совершили атаку на позиции Народной милици ЛНР, используя беспилотник. Он был зафиксирован в районе населенного пункта Нижнее Лозовое. Позже он осуществил зависание на две-три минуты над позицией Народной милиции ЛНР в районе населенного пункта Калиновка, произвел сброс взрывного устройства и ушел к линии соприкосновения". По словам Андрея Марочко беспилотный летательный аппарат украинских силовиков был зафиксирован и на линии соприкосновения в районе моста населенного пункта Счастье. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее