Сводка событий в Сирии за 17 октября 2016 года

Евросоюз допустил признание бомбардировок Алеппо военным преступлением. Соответствующий пресс-релиз по итогам заседания Совета ЕС на уровне глав МИД по Сирии выложен на сайте Совета.«С начала наступления сил режима и его союзников, в частности России, интенсивность и масштаб воздушных бомбардировок в восточном Алеппо являлись очевидно несоразмерными, — говорится в тексте, — и преднамеренное нанесение ударов по больницам, медицинскому персоналу, школам и ключевой инфраструктуре, равно как и использование "бочковых бомб", кассетных бомб и химического оружия, представляют собой катастрофическую эскалацию конфликта и вызвали дальнейшее увеличение жертв среди гражданского населения, в том числе женщин и детей, и могут быть сочтены военными преступлениями».

ООН приветствует введение восьмичасовой гуманитарной паузы в Алеппо, об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. "Любая пауза приветствуется ООН и жителями Алеппо", - сказал Дюжаррик. Он также отметил, что ООН необходима более длительная пауза для прохождения грузовиков с гуманитарными грузами.

В то же время помощник по гуманитарным вопросам спецпосланника ООН по Сирии Ян Эгеланн отметил ценность гуманитарной паузы, но заявил, что ООН не сможет начать эвакуацию раненых и доставку медикаментов в город. "Восемь часов - это очень мало, так что мы рады, что это восемь часов, плюс дополнительно до трех часов, - заявил Эгеланн. - Мы ценим это. И мы будем работать над тем, чтобы добиться успеха в вопросе эвакуации раненых и доставки медицинской и гуманитарной помощи в Алеппо". По словам Эгеланна, гуманитарный конвой уже готов, однако необходимо урегулировать множество деталей, поскольку трансграничные операции очень сложные.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини одобрила введение гуманитарных пауз в Алеппо. Как отметила глава европейской дипломатии на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД ЕС в Люксембурге, «это позитивный шаг».

Решение российских и сирийских властей временно прекратить нанесение ударов по востоку Алеппо является хорошим, но запоздавшим шагом, заявил официальный представитель госдепартамента Марк Тонер.

По его словам, любое снижение уровня насилия в регионе является хорошим шагом. Однако Тонер отметил, что принятое Россией решение является запоздавшей и недостаточной инициативой. Также представитель американского внешнеполитического ведомства добавил, что Вашингтон будет внимательно наблюдать за выполнением анонсированного Россией и Сирией шага.

Тонер обвинил Россию и Сирию в ударах по мирному населению Алеппо и уничтожению гражданской инфраструктуры города. В то же время, он отметил позитивную роль России на недавних переговорах по Сирии, которые прошли в швейцарской Лозанне.

Российские и сирийские военные начнут проводить "гуманитарные паузы" в сирийском Алеппо для прохода мирных жителей и вывода боевиков в район Идлиба, 20 октября с 08:00 до 16:00 мск. Об этом сообщил начальник ГОУ Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Рудской.

"Мы понимаем, что на согласование всех вопросов может уйти длительное время. Поэтому нами принято решение не терять время и начать проведение "гуманитарных пауз", прежде всего для свободного прохода мирных жителей, эвакуации больных и раненых, а также вывода боевиков. В этих целях 20 октября с 08:00 утра до 16:00 в районе Алеппо будет введена "гуманитарная пауза", - сказал Рудской.

По его словам, на это время ВКС России и сирийские правительственные войска прекратят нанесение ударов авиацией и не будут вести огонь из других видов оружия.

"Обращаемся к лидерам незаконных вооруженных формирований и их спонсорам, что с 08:00 утра 20 октября вы сможете беспрепятственно покинуть район восточного Алеппо по двум коридорам", - сказал генерал.

Он уточнил, что первый коридор проходит по дороге Кастелло, другой расположен на юге города в районе рынка Сук-эль-Хай. "По данным коридорам боевики могут выйти в район Идлиба. Этими же коридорами можно будет воспользоваться для эвакуации больных и раненых. Еще шесть коридоров открыты для пропуска мирных жителей", - сказал Рудской.

Для оповещения граждан и боевиков, по его словам, будут распространяться листовки, где будут указаны маршруты выхода из города и порядок пересечения пропускных пунктов правительственных войск.

"Призываем руководство боевиков разминировать подступы к гуманитарным коридорам и дать возможность населению покинуть восточный Алеппо. Всему гражданскому населению, покинувшему город, гарантируется полная безопасность, оказание медицинской и иной помощи, а также размещение в пунктах временного пребывания. Кроме того, люди будут обеспечены горячим питанием и предметами первой необходимости", - сказал представитель Генштаба ВС РФ.

Россия прорабатывает с ООН и странами, имеющими влияние на «Джебхат ан-Нусру», вопрос о выводе ее формирований из Алеппо, заявил начальник главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Сергей Рудской.

«Несмотря на то, что американские партнеры самоустранились от разделения террористов и «умеренной оппозиции», Российской Федерацией прорабатывается вопрос с ООН и странами, имеющими влияние на «Джебхат ан-Нусру», по выводу из Алеппо ее формирований в соответствии с инициативой специального посланника генерального секретаря ООН Стаффана де Мистуры», — сказал он..

Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 807. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 69.

За сутки зафиксировано 41 обстрел со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Алеппо (19), Дамаск (15), Хама (4), Латакия (2) и Эль-Кунейтра (1).

Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.

Вооруженные формирования, удерживающие восточную часть сирийского Алеппо, получают противотанковые управляемые ракетные комплексы производства США. Сообщил начальник главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Рудской.

«По информации, поступившей из нескольких источников, боевики продолжают получать современные образцы вооружения, в том числе противотанковые управляемые ракетные комплексы "Тоу" американского производства», — заявил военачальник. Он добавил, что российская военная авиация постоянно наносит удары «по подходящим резервам и колоннам с оружием на подступах к городу» Алеппо.

США снабжают оружием только те группы сирийской оппозиции, которые ведут борьбу с «Исламским государством» и не поставляют вооружений силам, борющимся с правительственными войсками Сирии, заявил официальный представитель Пентагона Эдриан Рэнкин-Гэллоуэй. «Министерство обороны по-прежнему сфокусировано на борьбе с ИГ и не оказывает материальную поддержку оппозиции, которая сражается с сирийским режимом. Кроме того, мы активно следим за прошедшей проверку сирийской оппозицией, которой мы поставляем вооружение и снаряжение, чтобы быть уверенными, что она использует его против ИГ», – сказал представитель Пентагона.

Саудовская Аравия работает над тем, чтобы увеличить поставки оружия «умеренной оппозиции» в сирийском Алеппо, сообщают СМИ со ссылкой на главу саудовского МИД Аделя Аль-Джубейра.

Евросоюз призвал прекратить все полеты военных самолетов над сирийским Алеппо, а также добиться немедленного прекращения огня, которое контролировалось бы в рамках прозрачного механизма, говорится в итоговом заявлении глав МИД стран – членов ЕС по Сирии.

«ЕС срочно призывает к прекращению всех военных полетов над Алеппо, к немедленному прекращению военных действий под мониторингом серьезного и прозрачного механизма, к снятию осады и к полному беспрепятственному доступу гуманитарной помощи по всей стране», — заявили министры.

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что Москва ответит на новые санкции со стороны США из-за ситуации в Сирии. По его словам, «любые враждебные действия в отношении России» не останутся без ответа. «Не перестаем возвращать деятелей в Вашингтоне на землю. Призываем их воспринимать ситуацию как она есть, а не тешить себя иллюзорными надеждами, что прикрикнув, замахнувшись или продемонстрировав приемы, которым не должно быть места в межгосударственном общении, они добьются искомой цели», — сказал он.

Взятие Алеппо правительственными силами Сирии может привести к распаду страны, заявил и.о. министра иностранных дел Испании Хосе Мануэль Гарсия Маргальо.

«Сейчас ключевой момент. Если Алеппо падет, а это может случиться в обозримом будущем, то будет до и после. Произойдут те события, которые меняют историю. Это может открыть процесс «балканизации» Сирии и привести конфликт в неизвестное русло», – сказал он.

Маргальо обратил внимание как на возможность политического урегулирования ситуации на последнее предложение Саудовской Аравии. По его словам, это предложение состоит в проведении референдума среди сирийцев, живущих как в стране и за ее пределами, где «будет решено, будет ли Асад кандидатом на выборах, которые будут проведены в соответствии с «дорожной картой», предложенной специальным посланником генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

Санкции - не тот инструмент, который может помочь населению Алеппо, заявил министр иностранных дел Италии Паоло Джентилони по итогам заседания глав европейских внешнеполитических ведомств в Люксембурге. Он уточнил, что вопрос о введении новых санкций в отношении России «поднимался» на совете министров. «Но только для того, чтобы проговорить, что такая перспектива нереальна и неосуществима, даже если некоторые страны теоретически ее поддерживают», - заявил он.

«Мы не считаем, что санкции - это тот инструмент, который можно использовать, чтобы помочь населению Алеппо, потому что их эффект наступает через годы, а не через несколько недель», - пояснил глава итальянской дипломатии. По его словам, Рим не считает, что санкции в отношении России помогут разрешить сирийский кризис в целом. Он еще раз повторил, что решение сирийского кризиса не может быть военным. «Мы верим в единственно возможное дипломатическое решение», - указал итальянский министр.

Санкции ЕС против конкретных лиц, ответственных за ситуацию в сирийском городе Алеппо, могут быть приняты через две-три недели, если положение в Сирии не улучшится, сообщил по итогам заседания Совета ЕС на уровне глав МИД министр иностранных дел Чехии Лубомир Заоралек. «Европейские санкции против конкретных лиц могут быть приняты через две-три недели, если ситуация в Алеппо не улучшится и продолжатся убийства мирных жителей. Принятие санкций против лиц, причастных к происходящему, вовсе не исключено», - передает его слова ТАСС.

По словам министра, под санкции попадут, в частности, командиры подразделений, задействованных в бомбардировках Алеппо.

Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини заявила, что никто из стран ЕС не предлагал ввести санкции против России из-за ситуации в Сирии.

«Санкции против России не были предложены на данный момент ни одной из стран-членов. Ни на одной из встреч ни одна из стран не предложила этого», — сказала она. Могерини подчеркнула, что данная тема активно обсуждается в СМИ, но не на встречах глав МИД стран Евросоюза.

Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер скептически относится к введению санкций против России из-за ситуации в Сирии, об этом он заявил по прибытии на заседание министров иностранных дел 28 стран Евросоюза в Люксембурге.

«В настоящий момент я не вижу, как санкции, которые, возможно, должны будут оказать воздействие в долгосрочной перспективе, будут способствовать улучшению ситуации со снабжением населения. Я не единственный, кто в этом случае скорее скептически относится к санкциям», – заявил Штайнмайер.

Посол России в Лондоне Александр Яковенко написал письмо депутатам британского парламента, в котором заявил, что у Великобритании нет доказательств, подтверждающих высказывания главы МИД Бориса Джонсона о якобы преднамеренном нанесении Россией авиаударов по мирным жителям в Сирии.

Десять дней назад российское посольство в Лондоне официально запросило у британского МИД доказательства заявлений Джонсона, однако в Лондоне не смогли их предоставить.

Александр Яковенко, посол РФ в Лондоне: «Члены парламента огульно обвиняли Россию наряду с сирийским правительством в преднамеренном нанесении ударов по гражданским лицам, что министр иностранных дел Великобритании пытался квалифицировать как военные преступления». Теперь, по словам Яковенко, заявления Джонсона можно рассматривать, «как наглую ложь, призванную обеспечить защиту «ан-Нусре» и, возможно, британским военнослужащим, находящимся в Сирии».

Глава внешнеполитического ведомства Великобритании Борис Джонсон заявил, что спасение Алеппо находится в руках сирийского президента Башара Асада и россиян. Он обратился с призывом к великому российскому народу для того, чтобы они выбрали иной путь и продвинулись в сторону мира, чтобы вернуться к переговорному пути в Женеве.

Джонсон также сообщил, что на встрече глав МИД министры обсудят, «как продолжить оказывать давление на режим Асада», российские власти и Иран.

Переговоры по урегулированию ситуации в Сирии могут быть продолжены в «лозаннском» формате, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. «Я думаю, что не просто можно, а нужно идти в этом формате дальше», - сказал Рябков, отвечая на вопрос, стоит ли двигаться дальше в том формате, в котором прошла в субботу встреча по Сирии.

По приглашению египетской стороны начальник Бюро национальной безопасности Сирии генерал Али Аль-Мамлюк с официальным визитом посетил Каир.

Алеппо. В Алеппо в районе Шейх Таха жителям города передано 650 пакетов с хлебом, общей массой около одной тонны.

Вооруженные формирования, заявившие о прекращении боевых действий, обстреляли из минометов и стрелкового оружия населенный пункт Азизи и квартал Хай-эль-Антари.

Вооруженные формирования прочих террористических группировок из РСЗО кустарного производства, минометов и стрелкового оружия обстреляли населенные пункты Бакиртая, Шурфа и Азизи, кварталы «1070», Сулейман-Халяби, Хай-эль-Антари, Шейх-Максуд, Дахия-эль-Асад, Аль-Майдам, цементный завод, торговый центр «Кастелло» и позиции правительственных войск в районе кварталов Рамуси, Лерамон и «1070» в городе Алеппо.

Для мирных жителей, покидающих находящиеся под контролем незаконных вооруженных формирований районы города Алеппо, продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости.

Жителей Алеппо, пытающихся покинуть подконтрольные террористам районы, публично расстреливают, попытки сопротивления жестоко подавляются, сообщил ГОУ ГШ ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Рудской.

Войска Сирийской Арабской Армии при поддержке ливанского Сопротивления продолжили наступление в южной части города Алеппо, атаковав несколько кварталов и господствующих высот, находящихся под контролем боевиков джихадистских коалиций "Джейш аль-Фатх" и "Фатх Халеб". Наступление на этом участке фронта началось прошлой ночью, когда подразделения 800-го полка Республиканской Гвардии овладели высотой Телль-СирияТел и бывшей базой ПВО у стратегически важного н.п. Хан-Туман.

В округе Салахиддин правительственным силам удалось занять ряд строений в районе Шейх-Али.

В кварталах Шейх-Саид и Аш-Шурфа продолжаются тяжелые бои.

Отмечено боестолкновение к югу от н.п. Аль-Увейджа.

Авиация коалиции у города Мара уничтожила тактическую единицу ИГ. У города Манбидж - тактическую единицу и транспортное средство ИГ.

Идлиб. Базирующаяся в Великобритании «Сирийская обсерватория прав человека» сообщает, что несколько полевых командиров боевиков были убиты в результате удара, нанесенного неопознанным БПЛА.

Латакия. Вооруженные формирования, заявившие о прекращении боевых действий, из противотанковых управляемых ракет, минометов и стрелкового оружия обстреляли н.п. Раша.

ВВС САР атаковала боевиков в населённых пунктах Кабани, Баарбая, а также в районе Джебаль Кафр-Санду.

Хама. Жителям населенного пункта Эз-Зайна проведена выдача продуктов питания, общей массой около 1,2 тонны.

Боевики обстреляли н.п. Махарда, Хамамият и Каукаб, железнодорожную станцию в населенном пункте Нарб-Нафса.

Контратака боевиков отбита, «Tiger Forces» закрепились в н.п. Маардес, однако, у северных и западных окраин Маардеса продолжаются ожесточённые бои.

ВВС САР нанесли авиаудары по боевикам в районе н.п. Тибет Аль-Имам, Суран, Аль-Латамна и в районе к югу от Морка.

Дамаск. Вооруженные формирования, заявившие о прекращении боевых действий, обстреляли из минометов и стрелкового оружия н.п. Арбил, Хараста и позиции правительственных войск в районе населенного пункта н.п. Мазар-Абу, перекрестка дорог в районе н.п. Арбил и высоты отметкой 612.

Обстрелам прочих боевиков подверглись н.п. Хауш-Насри, Дахият-Аль-Асад и Хауш-Харабу, школа медицинской службы в н.п. Хараста, спортивная площадка и текстильная фабрика в н.п. Джобар, больница Ибн-эль-Валид и позиции правительственных войск в н.п. Джобар.

По указанию главнокомандующего Армией и Вооруженными силами САР Башара Асада его заместитель, министр обороны корпусной генерал Фахед Джасем Аль-Фрейдж посетил позицию Сирийской армии в провинции Дамаск.

Мирные жители пригорода Дамаска - Кудисии широко отметили (Фото 1) изгнание из города боевиков «Свободной сирийской армии» и «Джебхат Фатех аль-Шам» («Ан-Нусры»).

Сирийские военные и сотрудники службы внутренней безопасности уничтожили заминированный автомобиль с тремя находившимися в ней смертниками, сообщил источник в службе безопасности на въезде в Дамаск.

Отражено нападение боевиков «Джебхат Ан-Нусры» на н.п. Сасаа.

4-я и 7-я дивизия САА ведут бои на окраинах н.п. Хан-аш-Ших.

В среду ожидается эвакуация боевиков из Муадамии в Идлиб.

Дараа. Продолжаются бои в н.п. Тафас и в квартале Дараа - Аль-Баляд.

Кунейтра. Боевики обстреляли н.п. Джаба.

Сувейда. Отмечено боестолкновение на востоке провинции в районе Машбак Аль-Вудьян.

Дейр-эз-Зор. Авиация коалиции у города Абу-Камаль уничтожила шесть автоцистерн с нефтью и качалку ИГ. У города Дейр-эз-Зор разрушено четыре маршрута поставок ИГ.

Ракка. Террористы группировки «Исламское государство» возводят большое число укреплений, кроме того, сюда, предположительно из Ирака, на автомобилях прибыли новые боевики ИГ, сообщают местные источники.

Авиация коалиции у города Ракка уничтожила две качалки ИГ.