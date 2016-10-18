Сколько нардеп наварил на войне?

Когда речь заходит о том наступит ли на Украине мир, надо вспомнить о тех, кто в этом не заинтересован. А это олигархи, политики, высокопоставленные силовики и целая армия суетящихся под ними жуликов. Все они греют руки на войне и набивают карманы деньгами, наваренными на чужой крови.

Вот нардеп Верховной Рады Сергей Пашинский, контролирующий государственный концерн «Оборонпром». Находящиеся под его крылом теневики, по данным следствия, похитили не менее 300 миллионов гривен бюджетных средств. Такие предприятия, входящие в состав концерна как «Киевский бронетанковый завод», НПО имени Петровского, Львовский радиоремонтный завод и ещё два десятка подразделений занимались тем, что бюджетные средства перегоняли предприятиям-поставщикам оборудования и комплектующих. А те в свою очередь перечисляли их несуществующим фирмам, через которые проходило обналичивание средств. Которые, естественно, расхищались.

А вы потом удивляетесь не стреляющим пулемётам, переворачивающимся БТРам, не едущим танкам и прочим чудесам от украинского «Оборонпрома»!