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Когда наступит момент истины в судьбе Украины?

опубликовано alex1943 в Втр, 18/10/2016 - 10:22 Новость: тема тэги гео
zdem
По мнению эксперта Института информационных войн Александра Тимошенко США могут попытаться взять реванш за Сирию на Украине.

Но при этом лишь соблюдая три условия. Первое: в военном плане США готовы сказать «Фас!» независимо от реального состояния ВСУ. Ведь их интересуют даже не победы доблестной украинской армии, а дальнейшее разжигание военного конфликта на российских рубежах. Второе аспект политический – необходимо ослабить Россию. Третий – морально-психологический – то есть, то, что зовут боевым духом армии.

Понятное дело, сами америкосы воевать на Украине и за Украину не собираются. Всё должны сделать их ставленники в Киеве. Порошенко и компания вроде бы тоже за войну, но как говорится, и хочется и колется: особенно страшно остаться без армии в случае её практически неизбежного разгрома на юго-востоке один на один со штурмовыми отрядами нацистских партий, рвущихся к власти.

Что касается морально-психологического фактора, то наиболее обезбашенные «патриоты» уже сложили свои головы в Донбассе, а «херои» нынешних факельных шествий скорее скандалисты, но не бойцы.

Поэтому Киеву сейчас наиболее интересен затяжной, тлеющий конфликт. Но ничто не вечно под луной. Основы режима тоже тлеют и, в конце концов, вся конструкция обрушится и это станет моментом истины для Украины.


Василий Семёнов

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