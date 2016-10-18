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Секс-туризма больше нет

опубликовано alex1943 в Втр, 18/10/2016 - 10:26 Новость: тема тэги гео
seks
К глубокому сожалению в Европе об украинках сложилась незавидная репутация как о доступных секс-куклах. Ведь действительно украинские жрицы любви последние два десятилетия наполняли «весёлые» кварталы вех европейских городов.

Да и на саму Украину зачастили секс-туристы с Запада. Седовласые западные мужики, с горящими глазами рассматривающие украинских красоток, ещё три-четыре года назад были обычными посетителями киевских, львовских и одесских кафе и ресторанов.

Однако после майдана и начавшихся военных действий секс-туристы быстро слиняли. Да и у украинского истеблишмента появилась новая фишка – права геев, а не гетеросексуальный туризм. Им представляется, что через гомосексуалистов они быстрее интегрируются в Европу.

Но в этом евроинтеграторы не находят понимания во все слоях населения – от правых экстремистов до жаждущих европейских денег дам лёгкого поведения. Практически никто не разделяет новые европейские ценности. А тут ещё горячие турецкие парни, которым не страшны ни ИГИЛ, ни местное бандерьё продолжают приезжать на Украину в поисках любви местных «Наташ». Такого евроинтеграторы явно не предвидели.


Василий Семёнов

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