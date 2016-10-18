В Австрии решили снести дом, в котором родился Гитлер

Об этом сообщает издание Die Presse со ссылкой на заявление министра внутренних дел Австрии Вольфганга Соботки.Министерство внутренних дел арендовало его до 2011 года. Сейчас здание пустует.

Правительство ежемесячно выплачивало владелице дома 4800 евро за аренду здания. При этом хозяйка не давала разрешения на какие-либо действия с недвижимостью: ни на ремонт дома, ни на продажу. Неоднократно предпринимались попытки прийти к согласию по вопросу его использования.

Власти опасаются, что неонацисты могут воспользоваться этим зданием по своему усмотрению. По мнению властей, изъятие дома с выплатой компенсации хозяйке остается единственным способом, при котором здание не смогут использовать неонацисты.

В 2012 году это здание с целью сноса хотел купить депутат Госдумы Франц Клинцевич, но ему не позволили это сделать, поскольку здание считается памятником архитектуры 17-го века.

По словам Соботки, решению предшествовало экспертное исследование. Для реализации проекта во вторник в парламенте Австрии будет инициирован соответствующий процесс.

Соботка заявил: "Дом Гитлера будет снесен. Подвальная плита может остаться, но будет возведено новое здание. Затем дом отведут либо под благотворительные, либо государственные нужды".

Первоначальное решение было принято еще в апреле, однако лишь в июле парламент страны санкционировал экспроприацию и компенсацию собственнику здания. В федеральный закон будут внесены соответствующие изменения.

Глава МВД Вольфганг Соботка ранее высказался в пользу того, чтобы его снести, в то время как федеральный канцлер Кристиан Керн и вице-канцлер Райнхольд Миттерленер высказали сомнение в необходимости сноса здания, отметив, что могут возникнуть определенные проблемы в виду того, что оно является историческим наследием.