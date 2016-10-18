В Самарской области провели учения миротворцев

Более 1,5 тысяч военнослужащих миротворческой бригады Центрального военного округа (ЦВО) подняты по тревоге в Самарской области в рамках внезапной проверки. Об этом сообщает пресс-служба ЦВО.

«Подразделения совершили марш в назначенные районы на Рощинском военном полигоне. Миротворцы отработают противодействие провокациям и ухищрениям конфликтующих сторон, направленным на дестабилизацию обстановки. В учениях задействованы более 1,5 тысячи военнослужащих и 400 единиц техники», — говорится в сообщении.

В рамках проверки миротворцы взяли под охрану важные объекты условного населенного пункта: муниципалитет, школу, детские сады, больницы и железнодорожную станцию. Кроме того, в задачи миротворцев входит обеспечение безопасного движения колонн с гуманитарным грузом и его доставка «населению». Также военным предстоит производить проверку документов, багажа, досмотр транспортных средств «гражданского населения».

Первая в России миротворческая бригада была создана в Самарской области в 2005 году. К настоящему моменту это единственная подобная бригада в Сухопутных войсках. Миротворческое соединение предназначено для решения задач на территории стран СНГ, однако при необходимости бригада может действовать по мандату ООН за пределами стран Содружества.

Вот кого бы на линию разграничения Донбасса и Украины. Эти войска аккумулирвали большой опыт наведения порядка во всех горячих точках, которые как грибы после дождя возникали в период развала СССР, и всегда быстро и с успехом справлялись со своей задачей.