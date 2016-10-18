Представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт анонсировал проведение 19 октября в Берлине саммита в «нормандском формате»

"Канцлер Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд, украинский президент Петр Порошенко и российский президент Владимир Путин договорились провести встречу глав государств и правительств в так называемом "нормандском формате", — сообщают РИА Новости.

"Канцлер пригласила французского, украинского и российского президентов вечером 19 октября в Берлин, чтобы оценить ход реализации минских договоренностей и обсудить дальнейшие шаги", — сказал он.

Вопрос о встрече в "нормандском формате" обсуждался в телефонной беседе лидеров России, Германии и Франции на прошлой неделе. Сообщалось, что встреча может состояться в Берлине. Российский президент Владимир Путин отмечал, что встреча будет целесообразной, только если эксперты найдут конкретные шаги для урегулирования ситуации на Украине.

По словам представителя кабмина, встречу предполагается провести "через год после последней встречи 2 октября 2015 года в Париже".

Похоже, участники решили подвести итоги за год и предпринять последнюю попытку заставить Украину выполнить политические мероприятия, связанные с соблюдением Минских договоренностей.

Заодно у фрау Меркель перед выборами появляется прекрасная возможность пропиариться в качестве миротворца, что для нее очень важно в связи с падением ее рейтинга в Германии