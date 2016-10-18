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Совет безопасности ООН обнародовал итоги закрытого заседания, посвященного ситуации в Сирии

опубликовано Nvb2003 в Втр, 18/10/2016 - 12:16 Новость: тема тэги гео
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Совет безопасности ООН обнародовал итоги закрытого заседания, посвященного ситуации в Сирии. Основным итогом заседания стало заявление о том, что «Джабхат ан-Нусра» должна покинуть восточный Алеппо, либо она будет разгромлена. Такое заявление прозвучало в Совбезе ООН по итогам закрытого заседания, на котором обсуждали субботние переговоры по Сирии в Лозанне.
Как сообщил постпред России при Организации Объединенных Наций Виталий Чуркин, одним из ключевых моментов стало то, что на встрече дипломатов все признали важность разделения, так называемой умеренной оппозиции и террористов. Виталий Чуркин рассказал об одной из договоренностей, достигнутых в Лозанне - процесс размежевания должен начаться как раз на этой неделе под руководством российских и американских военных, к которым планируют подключить специалистов из Саудовской Аравии, Турции и Катара. Это создаст предпосылки для настоящего режима прекращения огня.
«Если они дистанцируются, то мы предложим «Джабхат ан-Нусре» два варианта на выбор: либо они покидают город, и специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура, как вы знаете, сделал предложение на этот счет некоторое время назад, которое пока не было принято «Джабхат ан-Нусрой», либо их придется победить», - заявил Виталий Чуркин.
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корреспондент "Анна-ньюз"