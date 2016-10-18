Главная

Польша отказывается от покупки французских поводных лодок

опубликовано Nvb2003 в Втр, 18/10/2016 - 12:41 Новость: тема тэги гео
Chilean-navys-Scorpene-type-submarine-300x214
После решения Польши отменить сделку на покупку пятидесяти французских вертолетов Caracal на сумму $3,5 млрд., после чего президент Франции Франсуа Олланд решил отменить свой официальный визит в Польшу, отношения между Польшей и Францией продолжают ухудшаться. Министерство обороны Польши сообщило, что скорее всего, выберет шведскую компанию SAAB в качестве производителя трех подлодок для польского флота, а не французскую DCNS, как это планировалось вначале.
Ранее французы предлагали полякам три субмарины класса Scorpene, но, похоже, Варшава выберет шведские А-26. Немецкая компания ThyssenKrupp, которая предлагает лодки класса HDW, тоже имеет низкие шансы на победу в тендере.
Сделка оценивается в сумму до 10 млрд. злотых ($2,6 млрд.). Министерство обороны Польши планирует заменить устаревшие подводные лодки класса Kobben, которые должны быть выведены из эксплуатации до 2021 года.
Напомним, польское Министерство экономического развития решило прекратить переговоры о покупке вертолетов компании Airbus, которые были выбраны предыдущим правительством. После решения Варшавы президент Франции Франсуа Олланд решил отменить свой официальный визит в Польшу, который был запланирован на 13 октября, кроме того Париж отозвал приглашение делегации польских высокопоставленных чиновников на выставку Euronaval.
»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: Nvb2003 ::

Автор (или псевдоним)
Vladimir

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"