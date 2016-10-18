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Главная Польша отказывается от покупки французских поводных лодок опубликовано Nvb2003 в Втр, 18/10/2016 - 12:41 Новость: тема тэги гео После решения Польши отменить сделку на покупку пятидесяти французских вертолетов Caracal на сумму $3,5 млрд., после чего президент Франции Франсуа Олланд решил отменить свой официальный визит в Польшу, отношения между Польшей и Францией продолжают ухудшаться. Министерство обороны Польши сообщило, что скорее всего, выберет шведскую компанию SAAB в качестве производителя трех подлодок для польского флота, а не французскую DCNS, как это планировалось вначале.

Ранее французы предлагали полякам три субмарины класса Scorpene, но, похоже, Варшава выберет шведские А-26. Немецкая компания ThyssenKrupp, которая предлагает лодки класса HDW, тоже имеет низкие шансы на победу в тендере.

Сделка оценивается в сумму до 10 млрд. злотых ($2,6 млрд.). Министерство обороны Польши планирует заменить устаревшие подводные лодки класса Kobben, которые должны быть выведены из эксплуатации до 2021 года.

Напомним, польское Министерство экономического развития решило прекратить переговоры о покупке вертолетов компании Airbus, которые были выбраны предыдущим правительством. После решения Варшавы президент Франции Франсуа Олланд решил отменить свой официальный визит в Польшу, который был запланирован на 13 октября, кроме того Париж отозвал приглашение делегации польских высокопоставленных чиновников на выставку Euronaval. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее