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Евросоюз торопится добить Украину

опубликовано alex1943 в Втр, 18/10/2016 - 13:13 Новость: тема тэги гео
mingareli
До сих пор Украина в ручном режиме управлялась Вашингтоном. Теперь претензии к «незалежной» возникли у Европарламента. Верховная Рада должна назначить новых членов Центральной избирательной комиссии. Об этом заявил сегодня посол ЕС в Украине Хуго Мингарелли на панельной дискуссии на тему: "Парламенты и всеобъемлющая демократическая реформа".

По его словам, в Евросоюзе ожидают от украинского парламента скорейшего решения ряда вопросов. Х.Мингарелли также отметил необходимость рассмотреть во втором чтении законопроект о рынке электроэнергии.

Кроме того, он напомнил о необходимости как можно скорее отменить запрет на экспорт из Украины необработанной древесины. "Это для нас является ключевым шагом", – подчеркнул посол Евросоюза. Он также указал на необходимость проведения приватизации – распродажи украинских госпредприятий по бросовым ценам.

Как-то очень засуетились последнее время все «любы друзи», каждый спешит откусить кусок пирога или хотя бы попользоваться крошками от того, что еще остается от бывшего государства, которое уже стоит на грани хаоса.

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