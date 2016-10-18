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Объем внешней торговли Украины продолжает сокращаться

опубликовано Nvb2003 в Втр, 18/10/2016 - 13:27 Новость: тема тэги гео
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Государственная служба статистики Украины сообщает, что в январе-августе 2016 года отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 1,465 млрд долларов. Согласно сообщению, в январе-августе экспорт товаров составил 22,719 млрд долларов, импорт ― 24,184 млрд долларов.
«По сравнению с январем-августом 2015 года экспорт сократился на 9% (на 2,24 млрд долларов), импорт ― на 0,9% (на 227 млн долларов). Отрицательное сальдо составило 1,465 млрд долларов. Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,94. Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 219 стран мир», ― сообщает Госстат. Напомним, в январе-июле 2016 года отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 947,4 млн долларов.
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корреспондент "Анна-ньюз"