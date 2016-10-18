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Главная В Украине могут ввести рассрочку на оплату коммунальных услуг опубликовано Nvb2003 в Втр, 18/10/2016 - 13:53 Новость: тема тэги гео Верховная Рада Украины предложила правительству ввести специальную программу, которая позволит оплачивать коммунальные услуги в рассрочку. Об этом заявил министр юстиции Украины Павел Петренко. По его словам, условиями данной программы смогут воспользоваться те люди, которые по разным причинам не смогли оформить субсидии.

"Чтобы те люди, которые получают субсидии, имели минимальные платежи, а те украинцы, которые не имеют возможности на субсидии, могли сделать рассрочку на 12 месяцев и пройти спокойно данный отопительный сезон", - отметил Петренко.

Эти предложения вызваны очень большой вероятностью повышения цен на природный газ в 2017 году со $145 до $285 за 1 куб. м. и как следствие повышения коммунальных тарифов на горячую воду и отопление на 32%.

Это объясняется тем, что в тарифе на тепло в среднем 60% занимает стоимость газа. И чем выше его цена, тем дороже теплоэнергия, отопление и горячая вода. Тариф на горячую воду и отопление в Украине формирует НКРЭКУ. Предприятия отправляют регулятору свои подсчеты, в которых указывают, сколько денег тратят на производство энергии, подогрев воды, транспортировку, заработные платы, налоги и так далее. В НКРЭКУ анализируют полученную информацию и затем для каждого поставщика определяют тариф.

По оценкам украинских экспертов, в среднем "коммуналка" (голубое топливо, горячая вода и отопление) в следующем году может подорожать в 1,5 раза при условии, если правительство, как планировалось, установит "экономически обоснованный тариф на газ". :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее