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Главная Украина пытается стереть упоминания о красноармейцах из истории Второй мировой войны опубликовано Nvb2003 в Втр, 18/10/2016 - 14:47 Новость: тема тэги гео Так называемые «историки» украинской государственности, во главе со своим идейным вдохновителем - директором института национальной памяти Владимиром Вятровичем, вновь принялись за героизацию украинских националистических формирований, воевавших на стороне гитлеровцев и принимавших активное участие в расправах над мирным населением в годы Второй мировой войны.

Институт национальной памяти запустил новый фотопроект - «Воины», который представляет из себя серию из 20 плакатов, изображающих воинов, действовавших на территории Украины в различные периоды ее истории, начиная с княжеских дружинников XI века и заканчивая бойцами так называемой АТО. Но как следовало ожидать, в периоде Второй мировой не оказалось ни одного красноармейца, в качестве «воинов» здесь изображаются члены так называемой УПА и Карпатской Сичи. Отпечатанные за счет бюджета, эти плакаты предполагается рассылать в школы, военные вузы и воинские части.

Такая односторонность вызвала резонанс: в соцсетях не поняли, что мешало добавить красноармейцев, ведь во Второй мировой в составе Красной армии с фашизмом боролись миллионы украинцев.

Но Вятровича это не убедило. «Выставка называется «История украинского войска», а не «История войска в Украине», — заявил он в ответ на критику проекта.

В школах говорят, что плакаты «Воинов» к ним пока не поступали. Но как работать с подобными методическими пособиями и как их подавать детям, учителя не знают. «К ним в нагрузку должны дать методические рекомендации. Если там будет много перегибов, мы имеем право немного менять программу под себя. Можем допечатать пару портретов тех же красноармейцев и сказать, что многие из них были украинцами», — говорят в одной из школ Киева. По словам учителей, школьники хорошо знакомы со Второй мировой, но политических нюансов могут уже не почувствовать.

Естественно в ветеранских организациях к этому проекту отнеслись крайне негативно. «Представление периода Второй мировой только солдатами УПА крайне одностороннее. Это настоящая фальсификация истории, и такая трактовка опасна. Если мы еще помним зверства фашистов и подвиги в том числе и украинцев, противостоявших им, то сейчас дети поверят тому, что им расскажут. Мы стараемся вести просветительскую работу, но в последнее время в некоторых школах стали убирать комнаты боевой славы, директора боятся останавливаться на советском периоде», — рассказал глава совета Киевской городской организации ветеранов Украины Николай Мартынов.

Украинский Институт национальной памяти давно превратился в идеологическую приставку к националистическим политическим партиям, создающую дополнительные линии раскола и отчуждения в украинском обществе. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее