Брифинг представителя Народной Милиции ЛНР о ситуации на линии соприкосновения

Киевские силовики в нарушение Минских соглашений продолжают стягивать военную технику и личный состав в зону так называемой "АТО". Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко.

"Вооруженные силы Украины продолжают нарушать условия размещения военной техники вблизи линии соприкосновения, предусмотренные Минскими соглашениями", - отметил он.

"Так, по имеющейся у нас информации, полученной от местных жителей, на территории автотранспортного предприятия, расположенного в населенном пункте Золотое, размещены танки и зенитно-ракетные комплексы вооруженных сил Украины. Точное количество боевой техники не установлено", - рассказал Марочко.

"С целью скрыть наличие данного вооружения перед личным составом подразделений ВСУ стоит задача не допустить в этот район наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", - отметил майор.

"Так, 16 октября наблюдатели миссии, проводя патрулирование территории, подконтрольной украинским силовикам в указанном районе, попали под обстрел. В целях безопасности им пришлось укрыться на контрольно-пропускном пункте в районе Золотого, а позже покинуть опасный район", - продолжил представитель оборонного ведомства ЛНР.

Украинское командование продолжает наращивать численность своей группировки в зоне так называемой "АТО".

"В населенный пункт Рассвет прибыл батальон "СС Галичина", в количестве до 300 человек. В настоящее время личный состав батальона проводит инженерное оборудование позиций", - сказал майор.

"По нашим данным, в ближайшее время в указанный район ожидается прибытие еще порядка до 1,5 тысяч националистов", - рассказал представитель Народной милиции.

"Все эти факты служат еще одним подтверждением того, что украинская сторона не желает мирным путем урегулировать сложившуюся ситуацию на Донбассе и игнорирует соглашения и договоренности, достигнутые трехсторонней контактной группой в Минске", - подчеркнул Марочко.