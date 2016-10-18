В Киеве легковушка въехала в группу людей, пришедших на акцию протеста

В столичном районе Оболонь, возле станции метро «Героев Днепра», активисты вышли на акцию протеста против строительства ТРЦ над станцией метро. Через некоторое время в толпу людей влетел легковой автомобиль.

Вечером, 17 октября, несколько десятков митингующих окружили строительную площадку на станции метро «Героев Днепра» и требовали остановить строительство торгово-развлекательного центра. Впоследствии в толпе неизвестно откуда появилось авто. По свидетельствам очевидцев, машина сбила с ног двух человек, один из них — подросток упал на капот, и машина протащила его несколько метров.

Водитель машины въехавшей в толпу, от комментариев отказался. Зато женщина, которая сидела с ним, начала утверждать, что они никого не сбивали, а проехать к месту скопления людей им позволил полицейский.

«Мы ехали с разрешения полиции. Мальчик тот сам упал на капот, мы никого не сбивали», — сказала пассажирка, впрочем отказалась назваться.

В полиции обвинения в умышленном созданы опасной для людей ситуации — отвергают. И говорят, что уже задержали виновника наезда.

«Водитель проехал на территорию, где происходило перекрытие, допустил наезд на пешехода. Сейчас его задержали, также принимаем заявление от потерпевшего», — сообщил начальник Облонского управления полиции Киева Михаил Никонов.