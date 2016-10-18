Главная

В Киеве легковушка въехала в группу людей, пришедших на акцию протеста

опубликовано vinodelov в Втр, 18/10/2016 - 15:33 Новость: тема тэги гео
Авто

В столичном районе Оболонь, возле станции метро «Героев Днепра», активисты вышли на акцию протеста против строительства ТРЦ над станцией метро. Через некоторое время в толпу людей влетел легковой автомобиль.

Вечером, 17 октября, несколько десятков митингующих окружили строительную площадку на станции метро «Героев Днепра» и требовали остановить строительство торгово-развлекательного центра. Впоследствии в толпе неизвестно откуда появилось авто. По свидетельствам очевидцев, машина сбила с ног двух человек, один из них — подросток упал на капот, и машина протащила его несколько метров.

Водитель машины въехавшей в толпу, от комментариев отказался. Зато женщина, которая сидела с ним, начала утверждать, что они никого не сбивали, а проехать к месту скопления людей им позволил полицейский.

«Мы ехали с разрешения полиции. Мальчик тот сам упал на капот, мы никого не сбивали», — сказала пассажирка, впрочем отказалась назваться.

В полиции обвинения в умышленном созданы опасной для людей ситуации — отвергают. И говорят, что уже задержали виновника наезда.

«Водитель проехал на территорию, где происходило перекрытие, допустил наезд на пешехода. Сейчас его задержали, также принимаем заявление от потерпевшего», — сообщил начальник Облонского управления полиции Киева Михаил Никонов.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: vinodelov ::

Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

О себе

Пришёл, увидел, победил!