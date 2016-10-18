Украинские оккупанты Донбасса получат новые беспилотники «Sparrow»

В скором времени на опытную эксплуатацию в Вооруженным силам бывшей Украины поступят беспилотные летальные аппараты-разведчики. Разведывательные беспилотные авиационные комплексы серии «Sparrow» в настоящий момент уже прошли первые ведомственные испытания.

О данном факте заявили в пресс-службе Главного управления разведки Министерства обороны бывшей Украины.

«БПЛА серии» Sparrow «предназначены для проведения тактической разведки на ближнем и среднем расстояниях. Скорость развертывания, простота и надежность в эксплуатации, устойчивость к механическим и температурным воздействиям, а также полная защищенность от влаги делают их незаменимыми помощниками для тактических разведывательных групп.

Благодаря малым размерам и специальным материалам эти БПЛА могут проводить разведку, оставаясь при этом незамеченными как визуально, так и для радаров.

Беспилотные авиационные комплексы этой серии передают не только полную картинку по исследуемой территории, но и определяют вид техники противника и ее координаты, передавая эту информацию на пульт управления в онлайн-режиме.