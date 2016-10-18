«Сухой» ночной закон в Киеве — только рекомендация

С 12 октября при распоряжением Киевсовета в городе начал действовать ночной сухой закон. Однако эксперты отмечают: это не запрет, а лишь рекомендация. Для того, чтобы режим продажи спиртного могла регулировать власть, нужно, чтобы парламентарии приняли соответствующее решение.

Решение Киевсовета о табу на продажу алкоголя в ночное время вступило в силу еще на прошлой неделе. Но, как объясняют эксперты, на самом деле это не запрет, а лишь рекомендация.

«На сегодняшний день соответствующих санкций нет и это решение является лишь политическим. Мы уже подготовили законопроект, чтобы режим продажи алкоголя в городах регулировался, собственно, местными советами», — рассказал народный депутат Украины Дмитрий Белоцерковец.

МАФы не имеют права продавать спиртное ни днем, ни ночью. Для киосков-нарушителей даже предусмотрели жесткие наказания. Впрочем, журналисты без проблем приобрели алкоголь сразу в нескольких таких торговых точках. Дмитрий Белоцерковский уверяет: горе-торговцам просто так это не пройдет.

«Составляется акт обследования о том, что в этом конкретном МАФе продают алкоголь. После этого дело передается на комиссию по отмене информационных талонов, документы аннулируют, а само сооружение будет демонтировано в течение семнадцати дней», — рассказывает депутат.

Для того, чтобы строгие санкции за нарушение норм продажи алкоголя действовали и для крупных магазинов, соответствующий закон должен быть принят в парламенте. Однако эксперты сомневаются, что чиновники его поддержат.

«Существует мощное лобби именно табачного и алкогольного бизнеса среди депутатов. Ведь это миллиардный оборот, большая часть которого находится в тени», — убежден президент Института реформ и развития Александр Вовченко.