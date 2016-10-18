Пьянство и наркоманию украинских военных будут наказываться по новому закону

На сайте Вооруженных сил Украины опубликовали видео перевоспитания провинившихся военных. "Аватары" 79-й аэромобильной бригады ВСУ маршеруют под речевки "Пить! Я! Больше! Не буду!". Урок раскаяния опубликован на канале ВСУ в YouTube.

В украинской армии явно большие проблемы с пьянством и наркотиками, ведь это обеспокоило даже парламент страны майдана. Верховная рада приняла за основу законопроект №5112, которым ужесточает наказание за употребление алкогольных напитков военнообязанными и резервистами во время прохождения сборов.

Документ ужесточает статью 172-20 Кодекса административных правонарушений и позволяет наказывать военнослужащих, военнообязанных и резервистов во время прохождения сборов не только за распитие ими пива, алкогольных и слабоалкогольных напитков на территории воинских частей (ВЧ), но также за появление их в ВЧ в нетрезвом состоянии. Наказание - штраф от 70 до 145 не облагаемых минимумов доходов граждан (1 190 - 2 465 гривен) или арест с содержанием на гауптвахте до 7 суток предусмотрены как для военнослужащих, так и для резервистов.

Законопроектом предусматривается также наказание за употребление военными наркотических и психотропных веществ или их аналогов, а еще - за отказ от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного или наркотического опьянения.

Напомним: пьяные драки, убийства и другие ЧП среди украинских военных как в частях, расположенных на территории Украины, так и в зоне «АТО» привели к тому, что даже появился термин «аватар» - так называют в ВСУ любителей выпивки и наркотиков.