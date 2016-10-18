В сети объявлена «охота» на украинских радикалов, которых обвиняют в гибели Моторолы

Некто Ник Чеботаревич опубликовал в социальной сети список из пяти украинских радикалов, которые, по его мнению, виновны в смерти легендарного командира батальона «Спарта» Арсения Павлова (позывной «Моторола»). Чеботаревич обещает «за голову каждого» $5000.

В «черном» списке - лидер фашистской партии «Свобода» Олег Тягнибок, первый командир одиозного полка «Азов (ныне депутат Верховной рады) Андрей Билецкий, замминистра по вопросам так называемой «АТО» Георгий Тука, мэр города Днепропетровска Борис Филатов, который обещал вешать крымчан, и председатель Верховной рады Андрей Парубий.

«Эти 5 искупят смерть Мотора. За каждого лично плачу $5000», обещает автор послания, опубликованного в Twitter. Отметим, что в открытом доступе это послание находилось недолго, и в настоящее время действие аккаунта Ника Чеботаревича в Twitter приостановлено.

Напомним: Арсений Павлов был взорван неизвестными террористами в Донецке, в лифте, когда поднимался к себе домой вечером, в воскресенье, 16 октября. Вместе с ним погиб охранник Теймураз Гогиашвили, известный как «Гоги».