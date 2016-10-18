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Минобороны ДНР: мощные бои на южном направлении продолжаются, есть погибшие и раненые

опубликовано alex1943 в Втр, 18/10/2016 - 18:22 Новость: тема тэги гео
wojna
Украинские оккупанты продолжают обстрел территории ДНР, несмотря на объявленное перемирие. Представитель минобороны Республики Эдуард Басурин сообщает о событиях 18 октября:

«В результате огня ВСУ из запрещенных вооружений по южным населенным пунктам Республики погибли двое военнослужащих ДНР. Мирная жительница села Новая Таврия на юге ДНР получила ранение в результате обстрелов со стороны ВСУ. Она была госпитализирована в больницу Новоазовска, медики расценивают состояние женщины как удовлетворительное. ВСУ за минувший час выпустили свыше 150 снарядов по южным селам ДНР, обстрел Саханки, Ленинского и Коминтерново продолжается. Огонь по селам также ведется из минометов калибрами 82 и 120 мм».

А вот сообщение с передовой, от армейца с позывным «Ярик»»У Коминтерново с утра замесы не хилые идут. Укры двоих наших положили, 7 тяжелых мы вывезли в госпиталя. Там же техника работает, лупят всем, что есть... У Саханки и Ленинского опять попытки прорыва. Гул стоит сильный. Интернет и мобильную связь глушат, связи почти нет, если пропаду, не хороните раньше времени!»...

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