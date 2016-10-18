Очередная дипломатическая бестактность Порошенко, он готовит «договорняк»?

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Пресс-служба украинского президента сообщила на его сайте, что Петр Порошенко перед переговорами лидеров "нормандской четверки" в Берлине проведет отдельную встречу с главой Франции Франсуа Олландом и канцлером ФРГ Ангелой Меркель:

"Девятнадцатого октября 2016 года президент Петр Порошенко осуществит рабочий визит в Берлин на переговоры с участием глав государств в "нормандском формате". Перед проведением переговоров в "нормандском формате" состоится отдельная встреча президента Украины с президентом Франции Франсуа Олландом и канцлером ФРГ Ангелой Меркель"

Ранее во вторник пресс-служба Порошенко сообщила, что он, Меркель и Олланд в ходе телефонного разговора договорились о проведении встречи в "нормандском формате" 19 октября в Берлине. Договоренность подтвердили в правительстве Германии и Елисейском дворце. В Кремле подтвердили участие президента РФ Владимира Путина.

Украинские власти настаивают на необходимости утверждения "дорожной карты", где будет прописана последовательность реализации минских соглашений. При этом, в первую очередь, должны быть решены вопросы безопасности, без которых Киев не намерен приступать к реализации политических вопросов.

Похоже, что по телефону Порошенко не удалось убедить европейских лидеров принять его "пакет". И теперь он попытается сделать это при личной встрече с ними при отсутствующем президенте РФ, а уж потом отправится на полноценный саммит в "нормандском формате".

При этом визит Порошенко в Брюссель и запланированные на среду встречи с лидерами ЕС в графике анонсов президента остаются, несмотря на то, что СМИ сообщали об отмене визита в Брюссель из-за переговоров в "нормандском формате".