Украинские вояки стреляют, не разбираясь, военные перед ними или мирные жители

Киевские силовики, находясь под прессом постоянных заявлений киевской пропаганды о том, что армии народных республик Донбасса вот-вот начнут наступать на позиции ВСУ, уже не разбирают, по кому открывать стрельбу: страх и паника заставляют их стрелять «по всему, что движется». Об этом во вторник, 18 октября, на брифинге в Донецке сообщил спикер минобороны ДНР Эдуард Басурин. Дословно: «Украинские боевики, от начавшейся истерики уже принимают за врага любого человека и открывают огонь по всему, что движется. Так, получил ранение мирный житель поселка Крутая Балка 1971 года рождения»…

Напомним: сегодня украинские силовики в присутствии представителей СЦКК с украинской стороны, а также наблюдателей миссии ОБСЕ открыли артиллерийский огонь по прифронтовым селам ДНР — Саханка, Коминтерново, Ленинское и Безыменное.