Главная

Украинские вояки стреляют, не разбираясь, военные перед ними или мирные жители

опубликовано vinodelov в Втр, 18/10/2016 - 19:29 Новость: тема тэги гео
Снайпер

Киевские силовики, находясь под прессом постоянных заявлений киевской пропаганды о том, что армии народных республик Донбасса вот-вот начнут наступать на позиции ВСУ, уже не разбирают, по кому открывать стрельбу: страх и паника заставляют их стрелять «по всему, что движется». Об этом во вторник, 18 октября, на брифинге в Донецке сообщил спикер минобороны ДНР Эдуард Басурин. Дословно: «Украинские боевики, от начавшейся истерики уже принимают за врага любого человека и открывают огонь по всему, что движется. Так, получил ранение мирный житель поселка Крутая Балка 1971 года рождения»…

Напомним: сегодня украинские силовики в присутствии представителей СЦКК с украинской стороны, а также наблюдателей миссии ОБСЕ открыли артиллерийский огонь по прифронтовым селам ДНР — Саханка, Коминтерново, Ленинское и Безыменное.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: vinodelov ::

Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

О себе

Пришёл, увидел, победил!