Запрет платёжных систем РФ ударит по «заробитчанам» и их семьям

На официальном сайте президента Украины размещён указ Порошенко о запрете в стране майдана всех российских платёжных систем. Этот запрет введён в рамках расширения санкций Украины в отношении России. Под запрет попали такие системы, как «Колибри», «Лидер», «Юнистрим», «Blizko», «Лидер», «Anelik» и «Золотая Корона».

Впрочем, больше всего пострадают от этого запрета украинские «заробитчане» в России: они не смогут больше отправлять заработанные тяжёлым трудом деньги на Украину, своим семьям. Это, в свою очередь, скажется на финансовом состоянии многих украинцев, а также оставит государственный бюджет без одной из главных его статей доходов — только в 2015 году украинцы, работающие в России перечислили через запрещенные теперь системы 1,1 миллиарда долларов.

Получается, что отныне украинцам, работающим в России, власть майданщиков просто перекрыла легальный канал перевода денег своим семьям. А на место легального канала придут различные нелегальные схемы, от которых хуже будет и гражданам Украины и ее казне.