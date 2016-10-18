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Главная Сводка Министерства обороны ДНР 18 Октября 2016 года опубликовано Nvb2003 в Втр, 18/10/2016 - 20:09

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Обстановка в Донецкой Народной Республике остается напряженной. За прошедшие сутки украинские силовики двести пятьдесят три раза нарушили режим прекращения огня, из них с применением тяжелой артиллерии и минометов двести восемнадцать раз. Об этом во время брифинга 18 октября сообщил заместитель начальника управления НМ ДНР, полковник Эдуард Басурин. «Командир 36 отдельной бригады морской пехоты Делятицкий выпустил по населенным пунктам Саханка, Безыменное и Ленинское двадцать семь 122-мм артиллерийских снарядов и пятьдесят семь мин калибра 120 мм. Кроме того, сегодня утром противник начал обстрел населенного пункта Безыменное с применением артиллерии 152 и 122 мм, выпустив более двадцати снарядов. Причем обстрел велся в присутствии представителей СЦКК с украинской стороны, а также наблюдателей миссии ОБСЕ, которых мы зафиксировали в данном районе. Заместитель командира 58 отдельной мотопехотной бригады Кобизкий и командир 128 отдельной горно-пехотной бригады Шаптала выпустили по району населенных пунктов Спартак, Жабуньки и району аэропорта Донецка сто тридцать четыре мины калибра 82 мм. Кроме того, обстрелы с применением БМП, гранатометов и стрелкового оружия украинскими боевиками велись также по населенным пунктам Горловка, Зайцево, Ясиноватая и Саханка», — сообщил Эдуард Басурин. Также он отметил, что в результате нервного срыва у одного из украинских снайперов получил ранение мирный житель населенного пункта Крутая Балка Николаенко Владимир Александрович 1971 года рождения, которого доставили в местную больницу. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее