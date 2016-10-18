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Студентов медицинских вузов обязали проходить военную подготовку

опубликовано vinodelov в Втр, 18/10/2016 - 20:11 Новость: тема тэги гео
медики

Верховная Рада ввела обязательное прохождение студентами высших медицинских и фармацевтических учебных заведений военной подготовки офицеров запаса медицинской службы. За принятие в целом законопроекта № 2210 проголосовали 238 депутатов.

В частности, военную подготовку по программе офицеров запаса медицинской службы в обязательном порядке будут проходить граждане Украины, которые имеют образовательную степень в высших медицинских, фармацевтических учебных заведениях Украины, годные к военной службе по состоянию здоровья и морально-деловым качествам.

Ожидается, что реализация норм законопроекта будет способствовать восстановлению системы подготовки студентов высших учебных заведений для оказания медицинской помощи в экстремальных ситуациях и в условиях боевых действий, созданию профессионально подготовленного мобилизационного ресурса общегосударственной системы медицинского обеспечения в период, минимизации человеческих потерь, защиты и сохранению жизни и здоровьz как военных, так и гражданских лиц в мирное и военное время.

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