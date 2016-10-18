Главная

«Культурный» шок украинских националистов: в магазинах продают книги российских писателей-антимайдащиков

опубликовано vinodelov в Втр, 18/10/2016 - 20:15 Новость: тема тэги гео
Книги

Львовские «литераторы-патриоты» в истерике — в книжных магазинах продают произведения российских писателей Захара Прилепина и Анатолия Вассермана.

Об этом на украинском сайте ZIK пишет свидомый львовский поэт и журналист Роман Онишкевич. «Зайдя на днях в книжный магазин «Книжный Лев», на Шевской, таки разозлился до чёртиков… Отдельная полка посвящена Захару Прилепину. Тому самому, который издал книгу о Донбасской войне и презентовал ее в Донецке вместе со своим другом Захарченко. Две цитаты Прилепина: 1) «Война на Донбассе для меня — личная история, которая проходит через мою жизнь как самое важное событие. Я искренне считаю, что происходящее сейчас — это будущее России и точка сборки Русского мира. Победа здесь и сегодня будет означат победу нашей государственности в потенциале»; 2) «Я знаком с Моторолой, знаю еще несколько полевых командиров и десятки бойцов из самых разных подразделений. Конечно, среди них есть мои товарищи», — возмущается украинский «патриот».

Мало того, львовский «поэт и журналист» обнаружил в продаже произведения еще одного «врага» Украины — Анатолия Вассермана, бывшего одессита, известного многим по игре «Что? Где? Когда?». Вот реакция Онишкевича: «…Этого уже давно занесло в мракобесие над мракобесием. Всегда удивлялся, какое дело одесскому еврею до российского великодержавия… Позволю причастить общество и цитатой из интервью Вассермана, в котором он дает советы, как спасать русский мир после аннексии Крыма: «Как бороться? Я об этом рассказывать не буду, но, в любом случае, оставаться за Перекопом, не обращать внимания на то, что творится на остальной Украине, и надеяться, что до них не дойдут, — это тактика, гарантированно обреченная на проигрыш. А вот если Крым, Харьков, Донбасс, Одесса объединятся, то они победят и „турчиновых“ и „тягнибоков“, и тех, кто привел их во властные кабинеты. Здесь я говорю не только о рядовых участниках Майдана, но и об их пособниках в Западной Европе и Северной Америке»…

Во львовской книжном магазине работают враги, провокаторы или просто идиоты и невежды, которые сами не знают, чем торгуют, возмущается Роман Онишкевич.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: vinodelov ::

Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

О себе

Пришёл, увидел, победил!