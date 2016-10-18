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Главная Украина не намерена выполнять отвод сил и средств - Денис Пушилин опубликовано Nvb2003 в Втр, 18/10/2016 - 20:26

Аудио&Видео: тема: персоны: география: содержание: рубрики: Глава делегации ДНР на Минских переговорах Денис Пушилин прокомментировал результаты состоявшихся сегодня переговоров Контактной группы в режиме видеоконференции. Он сообщил, что в целом сегодняшние переговоры «особых результатов не принесли, однако удалось поднять ряд важных вопросов, в частности, об обострении обстановки на юге Республики и о попытках наступления со стороны ВСУ». «Все стороны пришли к выводу, что нужны политические решения, но их нет. Надеемся, что они появятся после встречи «нормандской четверки» и заседания Контактной группы 26 октября», — сказал полпред. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее