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Украинским воякам на передовую снова прислали бракованное оружие

опубликовано vinodelov в Втр, 18/10/2016 - 20:29 Новость: тема тэги гео
Брак

Об этом пишет в соцсети украинский волонтер Роман Доник, подчеркивая, что это уже не в первый раз. Вот его последний комментарий: «В который раз. Они были и до этого, но их тихонько спустили в унитаз. Правда, выслали бригаду решал-слесарей, которые на коленке устраняют траблы. Сегодня мы уже взяли под контроль. Рекламация из армии. Из боевой части. С передка. Чтоб не светить источник, я приведу всего один пункт. Это производство 7,62 мм автомат АКМ-ТК Казенное научно-производственное объединение „Форт“. Постоянно — во время ношения и ведения огня откручиваются и теряются болты».

Ранее в поставках бракованной военной техники бойцам ВСУ «Укроборонпром» обвиняла бывшая «айдаровка, а ныне депутат Верховной рады Надежда Савченко. Она заявила, что у присланных боевых машин (БТР) постоянно наблюдаются разрывы гидросистемы, технические изъяны ходовой и другие поломки, обусловленные ошибками в проектировании. Из-за брака такой «новой» техники украинские вояки были вынуждены пользоваться старыми машинами,- возмущалась Савченко.

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