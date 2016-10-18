Сербия не будет вводить санкции против России, несмотря на внешнее давление

Сербия считает Россию своей опорой и никогда не введет против нее санкции, несмотря на давление. Об этом заявил президент страны Томислав Николич.«Мы не хотим, чтобы нам другие выбирали друзей так же, как и мы их им не выбираем. Мы всегда будем стремиться к тому, чтобы разногласия в международных отношениях решались путем диалога в мирной и достойный манере», ― отметил он. По словам президента Сербии, без России невозможно принятие какого-либо решения по нынешних мировых проблемах.

«Россия сейчас является той страной, без мысли которой невозможно решение ни одной важной международной проблемы. Мы понимаем, что без сотрудничества с Россией мы не смогли бы в полной мере реализовать наши государственные интересы, среди которых главный ― сохранение нашего суверенитета и территориальной целостности», ― добавил Томислав Николич.