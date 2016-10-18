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Главная Сводка событий Новороссии за 18 октября 2016 года опубликовано Nvb2003 в Втр, 18/10/2016 - 21:45

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Сегодня днём Украинские силовики обстреляли южные сёла ДНР – Саханка, Коминтерново, Ленинское и Безыменное. Об этом сегодня сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин. Двое военнослужащих ДНР погибли.

Украинские военные заняли территорию пионерского лагеря в селе Галициновка Марьинского района и разместили там 30 танков, заявил Эдуард Басурин, ссылаясь на данные разведки. Также разведка ДНР отмечает укрепление позиций ВСУ под Волновахой, в районный центр прибыл эшелон украинской военной техники, включая 10 танков. В селе Заможное выявлены три снайперские группы. «В Талаковке на мариупольском направлении установлено сосредоточение шести 122-мм гаубиц». Шесть боевых вертолетов ВВС Украины появились на аэродроме оккупированного Киевом города Краматорск в 43 километрах от линии фронта, — добавил замкомандующего.

Украинская армия за минувшие сутки 253 раза обстреляла прифронтовую территорию Донецкой Народной Республики, заявил Эдуард Басурин. Он уточнил, что огонь с украинских позиций велся по Ясиноватой, селу Спартак, поселку Жабуньки, Горловке и поселку Зайцево, району Донецкого аэропорта, а также южным селам Саханка, Безыменное и Ленинское. Житель поселка Крутая Балка Ясиноватского района ДНР получил ранение в результате снайперского огня с позиций ВСУ.

Киевские силовики за минувшие сутки пять раз обстреляли территорию Луганской Народной Республики. Об этом сегодня сообщили в Народной милиции ЛНР. С направления Попасной из 122-мм артиллерийской установки был обстрелян город Первомайск. В результате обстрела повреждены 4 гаража. Также из арторудий калибром 122 мм с направления села Новозвановка был обстрелян район села Калиново. Район села Марьевка подвергся обстрелу из 120-мм миномета с направления Золотого. По району памятника князю Игорю огонь из автоматических станковых гранатометов велся с направления Станицы Луганской. С направления села Крымское киевские силовики обстреляли из АГС район села Сокольники. "Потерь нет", - отметили в Народной милиции.

Прощальная церемония с Героем ДНР, полковником Арсеном Павловым, погибшим 16 октября в результате взрыва в центре столицы, состоится в Донецком государственном академическом театре оперы и балета им. А. Соловьяненко. Об этом сегодня сообщил Эдуард Басурин. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее