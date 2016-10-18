Европа хочет восстановить отношения с Россией — вице-спикер Верховной рады Украины

От санкций страдает не только Россия, но и европейские государства, которые привыкли жить богато и комфортно, поэтому все чаще в ЕС слышаться голоса о бесперспективности этих самых санкций. Это пугает киевскую власть.

Вице-спикер Верховной рады Оксана Сыроид уже заявила, что Европа хочет добиться предоставления Донбассу «особого статуса» для того, чтобы восстановить экономические отношения с РФ. «Я понимаю прагматичную Европу, ей необходимо восстановить отношения с Россией, восстановить российский рынок. Многие европейские политики думают, что до российской агрессии в Украине они очень хорошо жили и торговали с Россией. И нужно что-то сделать с Украиной, чтобы им снова было комфортно сотрудничать с Россией, — сказала Сыроид.

Напомним: президент Украины Порошенко заявил, что имплементация закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» состоится только после проведения на Донбассе «легитимных выборов». А до них Украина, по его мнению, должна получить контроль над границей ДНР и ЛНР. Между тем, порядок действий обеих противоборствующих сторон, прописанный в минских соглашениях предполагает иное: сначала выборы, а потом контроль над границей. По сути, украинский президент просто не желает выполнять минский меморандум и остановить войну на Донбассе.