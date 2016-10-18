Против украинских актеров, снявшихся в польском фильме «Волынь» уже начинается «крестовый поход патриотов»

Скандал с польским фильмом «Волынь» о массовых убийствах бандеровцами этнических поляков в годы Второй мировой войны разгорается с новой силой. Зоркие «патриоты» на пропустили появившийся на днях в сети донос киевского журналиста Ивана Вербицого. Он опубликовал имена и фамилии 17 украинских актеров, снявшихся в этом «антиукраинском», по мнению майданщиков, фильме, причем, с указанием места работы актеров.

Первый результат: под угрозой срыва оказалась поездка труппы Львовского театра имени Марии Заньковецкой в Канаду. Тамошняя украинская диаспора не желает принимать актеров театра, (два молодых парня), которые снялись в фильме «Волынь». Между тем, львовский театр не просто везет в Канаду спектакль «Сватання на Гончарівці», а должен вместе с украинской диаспорой собирать средства на помощь украинским военным госпиталям — на лекарства, протезирование и т. п. «На этих парнях, которые снялись в „Волыни“, держалась постановка. Они играют в спектакле ключевые роли. Теперь нам надо менять актеров, либо менять репертуар. Это очень сложно», — сказал режиссер театра.

И это явно лишь начало «антиактерской» кампании на Украине. Тем более, что актриса киевского театра, снявшаяся в «Волыни» уже публично заявила, что не считает этот свой поступок преступлением, а сам фильм «антиукраинским».

Напомним: фильм «Волынь», премьера которого отменена в Киеве, очень жестко показывает этнические чистки, устроенные бандеровцами на территории западной Украины во время Второй мировой войны. Тогда, по разным оценкам, за короткий срок жесточайшим образом были убиты более 100 тысяч этнических поляков, причем «герои УПА» не щадили даже младенцев. «Волынь» — первый фильм в польском кино, который поднимет тему резни восточных поляков боевиками УПА Степана Бандеры на Волыни в 1943-ем году.

Сегодня, когда на Украине происходит героизация Бандеры и его приспешников, фильм «Волынь» уже назвали «антиукраинским».