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В Измаиле пожилые люди просят не включать отопление, им нечем платить

опубликовано vinodelov в Втр, 18/10/2016 - 22:09 Новость: тема тэги гео
Радиатор

Об этом на заседании горисполкома рассказал мэр города Измаил Андрей Абрамченко. Звонят пожилые люди и со слезами просят не включать отопление, мол, как-нибудь перезимуют. А если придется оплачивать коммунальные тарифы, то и еду будет не за что купить. Зачем такая жизнь…

Хотя отопительный сезон на Украине начинается 15 октября, коммунальные службы не спешат подключать к теплу жителей Измаила. По словам градоначальника, главным условием для включения отопления является среднесуточная температура на уровне 8 градусов по Цельсию три дня подряд. А поскольку ожидается потепление, можно еще подождать.

Власти Измаила обещают все дома оснастить счетчиками тепла, но и они не решают проблему. Семье, проживающей в трехкомнатной квартире без счетчика придется выложить в месяц за тепло около 2 тысяч гривен, а это 75–77 долларов — больше, чем средняя пенсия на Украине. Со счетчиком, говорят, будет примерно на 200 гривен меньше, но на эти деньги все равно не прожить.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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