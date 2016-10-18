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Главная Всемирный банк предоставил Украине кредитные гарантии на $500 млн. на закупку газа в Европе опубликовано Nvb2003 в Втр, 18/10/2016 - 22:46 Новость: тема тэги гео Как сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк, Всемирный банк предоставил Украине кредитные гарантии на $500 млн. для финансирования импорта газа Национальной акционерной компанией (НАК) "Нафтогаз Украины".

"Приветствую сегодняшнее решение правления Всемирного банка предоставить гарантии "Нафтогазу" на кредит в размере $500 млн. Это позволит спокойно пройти отопительный сезон", - отметил глава Минфина на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Он также добавил, что вместе с "Нафтогазом" работал над этим проектом несколько месяцев. "Также активно обсуждали этот вопрос с руководством Всемирного банка во время моего визита в Вашингтон на прошлой неделе", - уточнил Данилюк. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее