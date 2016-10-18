Главная

Глава МИД Франции - "Цель саммита в "нормандском формате" - заставить Украину продвинуться в вопросе статуса Донбасса"

опубликовано Nvb2003 в Втр, 18/10/2016 - 23:29 Новость: тема тэги гео
1461093363_2a36878b72d4146ae3f80c705cfb3d50
Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро Цель заявил, что основная цель саммита в "нормандском формате" это заставить Украину продвинуться в вопросе "статуса Донбасса". Так, по его словам, целью саммита в "нормандском формате" в Берлине будет добиться от Украины продвижения по "статусу Донбасса" и законом о выборах на не подконтрольной Киеву части".
По его словам, участники саммита будут требовать от Украины "детальных обязательств по статусу Донбасса и календарю проведения таких выборов".
Кроме того, сказал Эро, и "от Украины, и от России будут добиваться прогресса в разведении сил сторон, а также свидетельств искренности в этих намерениях.
Напомним, главы стран «Нормандской четверки» договорились провести в Берлине очередную встречу в «нормандском формате» 19 октября.
»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: Nvb2003 ::

Автор (или псевдоним)
Vladimir

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"