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Главная Глава МИД Франции - "Цель саммита в "нормандском формате" - заставить Украину продвинуться в вопросе статуса Донбасса" опубликовано Nvb2003 в Втр, 18/10/2016 - 23:29 Новость: тема тэги гео Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро Цель заявил, что основная цель саммита в "нормандском формате" это заставить Украину продвинуться в вопросе "статуса Донбасса". Так, по его словам, целью саммита в "нормандском формате" в Берлине будет добиться от Украины продвижения по "статусу Донбасса" и законом о выборах на не подконтрольной Киеву части".

По его словам, участники саммита будут требовать от Украины "детальных обязательств по статусу Донбасса и календарю проведения таких выборов".

Кроме того, сказал Эро, и "от Украины, и от России будут добиваться прогресса в разведении сил сторон, а также свидетельств искренности в этих намерениях.

Напомним, главы стран «Нормандской четверки» договорились провести в Берлине очередную встречу в «нормандском формате» 19 октября. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее