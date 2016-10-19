18 октября с 10 часов утра ВКС РФ и ВВС Сирии прекратили удары на 8 часов в районе Алеппо. Это было сделано для того, чтобы создать условия для реализации "гуманитарной паузы", которая должна начать действовать с 20 октября. Глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что несколько часов прекращения огня недостаточно для того, чтобы начать процесс "долгосрочного перемирия". Пауза предполагает обеспечить "гуманитарный доступ" к осажденным Сирийской армией кварталам и возможность выхода боевиков из Алеппо под международные гарантии.

Штайнмайер призывает расширить время неприменения оружия со стороны ВС РФ и Сирии "во имя человечности". К чему "человечность" западных стран может привести в случае войны с терроризмом, общеизвестно. Может произойти не выход боевиков, а перегруппировка, оснащение с дальнейшим наступлением.

Кроме того, начато наступление американской коалиции на город Мосул в Ираке. "Гуманитарная пауза" может быть использована для того, чтобы перебросить боевиков из-под Мосула. Если что, Саудовская Аравия заплатит. По некоторым данным боевики уже заявили, что не покинут Алеппо даже через "зеленые коридоры". Они собираются продолжать сопротивление, потому что "никакие угрозы России и Асада" их не остановят.

То, что происходит в районе Алеппо, чем-то напоминает то, что происходило когда-то в районе Сараево. Запад всячески выгораживал боевиков, тогда сражавшихся с сербами. США применяли провокации, прямые угрозы, политическое давление и снабжения своих подопечных "гуманитарными конвоями". И Германия, кстати, тоже тогда в этом участвовала. Чем это закончилось для тех, кто искал «рациональные зерна» и слушался политических наставлений представителей США и Германии тоже в принципе хорошо известно.