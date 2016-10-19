В "нормандском формате"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил , что эмоциональная реакция на убийство Арсена Павлова (позывной Моторола) понятна, однако это не способствует продвижению в реализации минских договоренностей. Возможно, Дмитрий Песков не совсем понимает ситуацию. "Нормандский формат" продолжается, а полевых командиров ЛНР и ДНР с каждым террористическим актом в процессе продвижения этого "формата" становится все меньше.

Как только Украина и США будут готовы, они разорвут какие-либо соглашения точно также как это произошло в Сирии. Российская дипломатия не сможет сделать более того, что может. Внешнеполитические действия Москвы напоминают борьбу благородного спортивного рапириста против противника, орудующего длинным увесистым ломом, который ведет бои без правил. Договоренности со стороны США и их вассалов выполняются лишь до тех пор, пока это выгодно. Затем наносится удар и все повторяется.

Если в ставке на договоры и компромиссы и состоял весь "хитрый план" Кремля, то этот план оказался несостоятельным. В этой игре блеф уже не проходит. Вне зависимости от результатов, США будут давить теперь по максимуму. Тема "повалить Россию" заявлена и это уже не только элемент стратегии, но и основной элемент мирового престижа. Украина слишком принципиальный момент, чтобы американская администрация делала бы Кремлю здесь "подарки". Не для того было затеяно то, что сейчас происходит на Украине. И американцы, начиная с госпереворота на Украине, никаким образом не изменили своих решений.

Первым шагом к легализации Украины в современном виде было признание Порошенко в качестве легитимного президента. Уже тогда Москва сама себе политически противоречила. С одной стороны, утверждалось, что в Киеве произошел вооруженный переворот, с другой стороны в качестве законного президента был признан один из участников этого переворота. В результате Москва ничего особо не добилась, Крым "западными партнерами" так и не признан, санкции не сняты. Далее следует ожидать ровно того же, что произошло недавно в Сирии.

Полномасштабные боевые действия в Донбассе развяжет Вашингтон, но вся "мировая общественность" заголосит, что это сделала Россия, которую, как и в Сирии "назначат" главной виноватой за срыв очередного "перемирия". Точно также, как это произошло в Алеппо. Есть надежда на Трампа? Это не слишком весомая стратегия. "Дружба" с Бушем-младшим, как мы помним, не предотвратила вооруженное вторжение в Южную Осетию. Политическую ситуацию тогда стабилизировали опасения США потерять Грузию. В настоящее время у американской администрации по Украине нет таких опасений.

Почему Мозговой, Дремов, Павлов и их соратники были убиты? Потому что они были слишком свободными. Плюс они не боялись быть знаменем своего движения. Вооруженная защита «русского мира» сейчас крайне раздражает сторонников глобализации. В картине тотального построения такого мира как мира вечных господ и вечных рабов «русского мира» не предусматривается. Убийство полевых командиров ЛНР и ДНР явилось следствием соглашений с теми, кто вообще-то и не собирался соглашаться. Это было причиной косвенной.