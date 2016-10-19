В результате авиаудара по селению Хассаджек шесть человек погибли, четыре ранены

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии со ссылкой на представителей местного совета города Африн сирийской провинции Алеппо сообщил, что около 3:00 вторника по селению Хассаджек был нанесен воздушный удар, в результате которого погибли шесть человек, еще четверо были ранены.

"Средствами контроля воздушной обстановки в указанное время в данном районе были зафиксированы два F-16 ВВС Королевства Бельгии", - говорится в сообщении Центра, размещенном на сайте Минобороны РФ.

В российском МИД ждут заявлений Госдепа по этому поводу. "Ждем заявлений Госдепа с жестким осуждением ударов по гражданским объектам и убийству мирных жителей. Думаю, что и фотографии погибших не составит труда найти, чтобы запустить соответствующую кампанию на CNN", - прокомментировала информацию об авиаударе официальный представитель МИД России Мария Захарова.