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Ученые Донецкого политеха изобрели «Термоэлектрический преобразователь»

опубликовано alex1943 в Ср, 19/10/2016 - 12:02 Новость: тема тэги гео
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Ученые Донецкого национального технического университета изобрели устройство для преобразования тепловой энергии в электрическую. Патент на новую энергосберегающую технологию, выдан в России, и он стал первым в истории молодой республики.

«Федеральная служба России по интеллектуальной собственности под номером 162553 выдала группе ученых Донецкой Народной Республики патент за разработку устройства «Термоэлектрический преобразователь». Его создавали теплотехники, физики, конструкторы и представители других специальностей ДонНТУ. Родному вузу помогали и ставшие ныне предпринимателями его бывшие выпускники», — рассказал корр. ДАН доцент кафедры промышленной теплоэнергетики ДонНТУ Дмитрий Пархоменко.

Сфера применения устройства довольно широка - от коммунальной до горной и позволит экономить достаточно большое количество электроэнергии. Например, использование этого изобретения в котельной за сутки позволит сэкономить до 1200 кВт/часов энергии, что вполне достаточно для работы дымососов, дутьевых и вентиляционных насосов. Само устройство по размерам невелико, срок монтажа – два дня.

Сегодня на кафедре промышленной теплоэнергетики Донецкого национального технического университета уже завершена работа над документацией новшества, там приступили к изготовлению самой модели. Предполагается, что первый прототип будет опробован на котельной самого вуза. В перспективе планируется наладить серийный выпуск таких устройств в ДНР.

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