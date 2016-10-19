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В Одессе полиция задержала и отпустила группу вооруженных иностранцев

опубликовано alex1943 в Ср, 19/10/2016 - 12:48 Новость: тема тэги гео
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Сообщает Telegraf.com.ua Полицейские провели комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление и привлечение к уголовной ответственности злоумышленников.
Сотрудники Управления уголовного розыска Нацполиции Одесской области разоблачили группу вооруженных иностранцев, которые передвигались по улицам города на автомобиле. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции.

Как отмечается, полицейские провели комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление и привлечение к уголовной ответственности злоумышленников.

«В ходе проведения проверки оперативники уголовного розыска и батальона полиции особого назначения возле одного из кафе областного центра задержали автомобиль Ауди Q-7 под управлением 35-летнего жителя г. Белгород-Днестровский. В салоне транспортного средства находились еще трое мужчин в возрасте 28, 42 и 24 года, двое из которых — граждане других государств, которые временно проживают в Украине», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе обыска у одного из них правоохранители обнаружили и изъяли пистолет марки MAUSER без разрешительных документов. На данный момент по факту открыто производство по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Вместе с тем, отмечается, что все четверо мужчин отпущены под обязательство. Понятно, что не русские – о задержании русских вой бы стоял по всей Украине, Европе и за океаном тоже и их бы не отпустили ни под чьи обязательства. Кто же эти люди, но если отпустили, то явно кому-то на Украине они очень нужны и этот кто-то гражданин со связями.

Расследование продолжается, сообщила пресс-служба Национальной полиции в Одессе.

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