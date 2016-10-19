Украинские силовики применили фосфорные боеприпасы во время обстрела окраин Горловки

Представитель пресс-службы администрации города Горловки сообщил сегодня об обстреле украинскими силовиками поселка Гольмовский, котрый произошел накануне вечером, ВСУ при этом использовали фосфорные боеприпасы.
«Вечером в шесть часов на поселок Гольмовский прилетел кассетный фосфорный снаряд, но он не сработал. Данных о пострадавших и повреждениях не поступало», — сказал представитель пресс-службы.
Напомним, что в сентябре текущего года разведка Республики сообщала, что ВСУ перебросили к линии фронта в Донбассе больше десятка автомобилей с боеприпасами. Не исключалось, что среди них могут быть и фосфорные снаряды. Ранее военное руководство ДНР неоднократно заявляло о применении украинскими силовиками фосфорных бомб против мирного населения региона. В частности, запрещенным вооружением ВСУ обстреливали территорию донецкого аэропорта в январе 2015 года.
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