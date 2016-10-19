Немецкие СМИ активно обсуждают предстоящий саммит "нормандской четверки"

Решение Президента РФ Владимира Путина принять приглашение Ангелы Меркель посетить Берлин и принять участие во встрече "нормандской четверки" на высшем уровне вызвало активное обсуждение в средствах массовой информации. Немецкие СМИ назвали "сенсацией" визит Владимира Путина в Берлин, где сегодня состоится встреча "нормандской четверки"

"Это маленькая сенсация: российский президент в эту среду встретится с Меркель, Олландом и Порошенко в офисе федерального канцлера в Берлине", — пишет Deutsche Welle (DW).

Известно, что Владимир Путин ранее отменил визит во Францию, где должна была состояться встреча с Франсуа Олландом, но на приглашение федерального канцлера он ответил согласием.

"Тот факт, что четыре лидера проведут совместную встречу в германской столице, сам по себе является большим успехом для канцлера", — отмечает издание. Последний раз "нормандская четверка" собиралась в октябре прошлого года в Париже.

Интернет-издание Huffington Post также называет визит Путина "политической сенсацией", отмечая, что российский президент не наносил визитов в Берлин со времен присоединения Крыма к России.

"Визит Путина стал неожиданностью. До вчерашнего дня не было даже официального подтверждения Кремля", — отмечает ресурс.

Газета Neue Osnabrücker Zeitung называет визит Путина "хорошими новостями".

"На фоне большого числа плохих новостей появилась одна хорошая: президент Путин посетит канцлера, чтобы обсудить кризис на Украине, — пишет издание. — Это означает, что когда с Путиным общаются на равных, он открыт для диалога".

Газета Bild, между тем, освещает грядущую встречу в привычном для нее агрессивном по отношению к России ключе. "Сможет ли Меркель сегодня остановить Путина?" — задается вопросом автор.

Ожидается, что "нормандская четверка" в Берлине обсудит урегулирование украинского кризиса, а также, возможно, затронет ситуацию в Сирии. При этом Ангела Меркель "со всей уверенностью" заявила, что чуда от этой встречи ждать не стоит. "Но говорить необходимо всегда", — отметила она.

Учитывая то, что президент Украины Петр Порошенко отправился на встречу с твердым намерением редактировать очередность исполнения пунктов Минских соглашений, чуда действительно ждать не стоит.