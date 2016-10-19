На Полтавщине люди требуют закрыть переполненную свалку

Свалке на Полтавщине, принимающей отходы из областного центра и окраин, уже 70 лет. Люди, которые живут рядом с ней, жалуются на отравленную воду и ужасный запах. Однако местные власти лишь разводит руками и произносит обещания закрыть полигон.

Макуховка — село небольшое, здесь проживает около восьми сотен людей, но и они предпочли бы скорее уехать, потому что свой населенный пункт называют зоной стихийного бедствия. Причиной этого является свалка, что возвышается рядом с селом. Сюда вывозят отходы из Полтавы. От нее до ближайших домов — метров триста. Люди жалуются, что от полигона твердых бытовых отходов невыносимо воняет, а стоки отравили всю воду в сельских колодцах — она ​​покрыта пленкой, имеет желтый цвет и привкус. Такую воду макухивчаны боятся давать даже скоту.

«Еще в 2003 году мы писали заявление в Минэкологии. Тогда брали пробы почв, а в сточных водах нашли ртуть», — рассказала жительница села Светлана Кебайло.

Полигону в Макуховке уже 70 лет, он имеет площадь 17 гектаров. По словам местных жителей, если раньше сюда вывозили просто бытовые отходы, то теперь везут и другой хлам, в частности, строительный мусор.

Люди говорят, что ядовитые воды с полигона ТБО попадают в местной реки Коломак, затем — в Ворсклу, а оттуда — в Днепр. Уже 20 лет они требуют закрыть свалку. Чиновники будто прислушивались к требованиям крестьян и стали строить новый полигон, но рядом со старой свалкой. Поэтому люди подняли шум, и после этого работы остановили.

Сейчас же на свалке участились пожары, поэтому макухивчаны начали обивать властные пороги. В Полтавской ОГА утверждают, что о проблеме знают, поэтому пообещали полигон закрыть в ближайшее время.

«Методологическую помощь нам оказывают представители Германии, которые предлагают модель коммунального предприятия, которое будет заниматься полигоном в формате межмуниципального сотрудничества. Учредителями этого предприятия должны стать отдельные общины, которые будут руководить этим предприятием», — утверждает председатель Полтавской ОГА Валерий Головко.

Земельный участок должны найти менее чем за 20 километров от Макуховки, однако чиновники крутят носом, потому что располагать полигон так далеко — невыгодно. Тогда цены на вывоз мусора будут «кусаться».

«Сейчас у нас небольшой тариф — по 1,7 грн. в месяц с человека за вывоз мусора. К примеру, Кременчуг платит по 13,9 грн. Поэтому я считаю, что это вопрос политический», — говорит заместитель полтавского городского головы Алексей Чепурко.

Но макухивчанам тарифы безразличны, потому что они никак не дождутся, когда же мусорного монстра наконец укротят. Однако чиновники предупреждают: проект строительства нового полигона является долгосрочным и займет не один год. Поэтому и сейчас на свалку ежедневно ездят машины из Полтавы и окрестностей, чтобы сбросить отходы.