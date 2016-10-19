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Что мешает СММ ОБСЕ выполнять свою работу на Донбассе

опубликовано Nvb2003 в Ср, 19/10/2016 - 13:43 Новость: тема тэги гео
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Судя по неоднократным заявлениям представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на востоке Украины, их эффективной работе всё время что-то мешает, то обстрелы киевских националистов, то отсутствие допуска к каким-либо позициям ополчения республик Донбасса. Ведь почти всегда после визитов СММ ОБСЕ украинские боевики, каким то «чудесным» образом, узнают всю информацию о расположении позиций ополчения в данных районах и тут же производят прицельные обстрелы. А то и просто нежелание выполнять свою миссию, особенно когда факты или свидетели слишком явно указывают на вину украинской стороны в непрекращающейся войне.
В этот раз согласно заявлению главы СММ ОБСЕ Александра Хуга работе миссии помешал режим засекреченности некоторых документов в рамках Минских договоренностей.
Об этом он заявил на международной конференции "Минские договоренности: отношения ЕС – Россия и роль санкций", которая проходит в Европарламенте.
"Не все эти документы публичны. К сожалению, некоторые из Минских договоренностей являются секретными, посему очень сложно проводить верификацию, ведь никто не знает, о чем на самом деле договорились", – отметил представитель ОБСЕ. Однако он подчеркнул, что Специальная мониторинговая миссия делает все возможное на территориях своей ответственности.
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Автор (или псевдоним)
Vladimir

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корреспондент "Анна-ньюз"