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Главная Что мешает СММ ОБСЕ выполнять свою работу на Донбассе опубликовано Nvb2003 в Ср, 19/10/2016 - 13:43 Новость: тема тэги гео Судя по неоднократным заявлениям представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на востоке Украины, их эффективной работе всё время что-то мешает, то обстрелы киевских националистов, то отсутствие допуска к каким-либо позициям ополчения республик Донбасса. Ведь почти всегда после визитов СММ ОБСЕ украинские боевики, каким то «чудесным» образом, узнают всю информацию о расположении позиций ополчения в данных районах и тут же производят прицельные обстрелы. А то и просто нежелание выполнять свою миссию, особенно когда факты или свидетели слишком явно указывают на вину украинской стороны в непрекращающейся войне.

В этот раз согласно заявлению главы СММ ОБСЕ Александра Хуга работе миссии помешал режим засекреченности некоторых документов в рамках Минских договоренностей.

Об этом он заявил на международной конференции "Минские договоренности: отношения ЕС – Россия и роль санкций", которая проходит в Европарламенте.

"Не все эти документы публичны. К сожалению, некоторые из Минских договоренностей являются секретными, посему очень сложно проводить верификацию, ведь никто не знает, о чем на самом деле договорились", – отметил представитель ОБСЕ. Однако он подчеркнул, что Специальная мониторинговая миссия делает все возможное на территориях своей ответственности. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее