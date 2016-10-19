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Главная Киев в очередной раз сорвал попытку отведения сил в районе Станицы Луганской опубликовано Nvb2003 в Ср, 19/10/2016 - 14:04 Новость: тема тэги гео Киевская сторона сегодня в очередной раз сорвала попытку отведения сил в районе Станицы Луганской, об этом заявил уполномоченный представитель ЛНР на Минских переговорах Владислав Дейнего. Отсутствие политической воли у Киева привело к практической утрате последних шансов на выполнение в установленные сроки соглашения о разведении сил и средств в Донбассе, сказал он.

Сегодня Луганская Народная Республика в очередной раз заявила о готовности выполнить мероприятия в рамках предусмотренного Минскими соглашениями решения о разведении сил и средств в Донбассе. Около 11.00 представитель Народной милиции ЛНР в районе Станицы Луганской запустил белую сигнальную ракету, свидетельствующую о готовности начать отвод, однако ответа со стороны киевских силовиков не последовало. По итогам состоявшейся 18 октября видеоконференции участников Контактной группы Дейнего отмечал, что ЛНР надеется, что Киев, хоть и с опозданием, все-таки выполнит взятые на себя обязательства по разведению сил и средств.

"Последний шанс выполнить Рамочное решение (о разведении сил и средств) сегодня практически утрачен. Мы порядка 40 минут ожидали реакции с украинской стороны после запуска нашей ракеты, мы ответного сигнала от Украины не увидели. Украина опять не готова выполнять разведение сил и средств в Станице Луганской", - сказал уполномоченный представитель Республики.

"Почему последний шанс? 30 дней (предусмотренные Минскими соглашениями на разведение сил и средств) практически заканчиваются 20 числа. Это последний срок, когда должны были быть выполнены мероприятия по разведению сил и средств. Этот шанс упущен", - подчеркнул Дейнего.

"Чисто технически - у нас есть информация о готовности подразделений на украинской стороне к выполнению разведения сил и средств, но нет политической воли Киева для того, чтобы дать приказ о выполнении рамочного решения", - отметил уполномоченный представитель ЛНР.

"Отсутствие этой готовности выполнять взятые на себя в Минске обязательства четко показывает нам позицию Киева в начале очередного раунда Нормандского процесса. Очень серьезный штрих к данной ситуации дала Украина", - указал он.

"Украина не собирается выполнять политическую часть соглашений, а ключевым моментом сейчас является именно Станица Луганская. Потому что господин (министр иностранных дел Франции) Жан-Марк Эйро во время визита в Киев глав МИД Германии и Франции по итогам консультации сделал заявление, что необходимо чередовать шаги, связанные с вопросами безопасности, с шагами политического урегулирования. И он для себя видел первый шаг в следующем: разведение сил и средств на трех участках, после чего Украина должна принять особый статус для территории Донбасса. Эта ситуация категорически не устраивает Украинскую сторону", - отметил Дейнего. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее