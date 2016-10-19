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Главная Народная милиция ЛНР оказала помощь жителям прифронтовых поселков опубликовано Nvb2003 в Ср, 19/10/2016 - 14:10

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Военнослужащие Народной милиции ЛНР доставили армейские пайки нуждающимся жителям расположенных на линии соприкосновения сел Веселая Гора и Обозное.

"Сегодня Народная милиция ЛНР в очередной раз проводит мероприятия по оказанию гуманитарной помощи жителям населенных пунктов, расположенных на линии боевого соприкосновения", - сообщил один из участников акции, официальный представитель Народной милиции майор Андрей Марочко.

"Мы привезли людям продовольственные наборы и надеемся, что это хоть немного скрасит их жизнь в данных населенных пунктах", - добавил он.

Помощь Народная милиция оказывала исключительно адресно, посещая каждого нуждающегося в ней жителя прифронтовых сел.

"В первую очередь это моральная поддержка наших жителей, стариков. Ведь мы должны заботиться о своих стариках, они наше прошлое, а без прошлого у нас не будет будущего", - подчеркнул Марочко. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее