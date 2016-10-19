Народная милиция ЛНР оказала помощь жителям прифронтовых поселков

Военнослужащие Народной милиции ЛНР доставили армейские пайки нуждающимся жителям расположенных на линии соприкосновения сел Веселая Гора и Обозное.
"Сегодня Народная милиция ЛНР в очередной раз проводит мероприятия по оказанию гуманитарной помощи жителям населенных пунктов, расположенных на линии боевого соприкосновения", - сообщил один из участников акции, официальный представитель Народной милиции майор Андрей Марочко.
"Мы привезли людям продовольственные наборы и надеемся, что это хоть немного скрасит их жизнь в данных населенных пунктах", - добавил он.
Помощь Народная милиция оказывала исключительно адресно, посещая каждого нуждающегося в ней жителя прифронтовых сел.
"В первую очередь это моральная поддержка наших жителей, стариков. Ведь мы должны заботиться о своих стариках, они наше прошлое, а без прошлого у нас не будет будущего", - подчеркнул Марочко.