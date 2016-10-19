Брифинг об участии футбольной команды Народного Совета и Совета министров ЛНР в международном турнире

Футбольная команда Народного Совета и Совета министров ЛНР приняла участие в международном турнире "Кубок Федерации" в Ялте, где завоевали кубок "За волю к победе". Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщили участники команды.

"На этом турнире мы официально были представлены как команда Луганской Народной Республики. Естественно, мы все на это обратили внимание, нам было очень приятно, это, опять-таки, элементы признания. Это подчеркивает важность и ответственность таких мероприятий. Присутствовало большое количество субъектов Российской Федерации - депутаты, министры, и мы были равные среди равных и под флагом Луганской Народной Республики", - отметил капитан команды, председатель Народного Совета ЛНР Владимир Дегтяренко.

"Это очень полезное мероприятие, потому что помимо турниров проходит большое количество круглых столов, на которых происходит обмен опытом, решение всевозможных проблем, мы учимся, как субъекты Российской Федерации развивают спорт, какое участие в этом принимает государство, бизнес. Поэтому, такие турниры для нас, действительно, очень важны", - добавил он.

"Мы привезли кубок "За волю к победе". Наверное, это охарактеризовало нашу команду. Было восемь команд, которые были поделены на две зоны, в нашей зоне была команды Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и ветераны вооруженных сил ЦСК. В своей группе мы заняли второе место, проиграв Нижнему Новгороду 1:0, обыграв Питер и ЦСК", - сообщил генеральный директор Луганского Футбольного Союза Юрий Малыгин.

"Спасибо огромное организаторам, все было проведено на высоком уровне. Все было интересно, все было ново, очень много наработок появилось на следующий год. Есть уже предварительное согласие от восьми субъектов Российской Федерации о проведении турнира в честь 45-летия победы Луганской "Зари" в чемпионате СССР", - добавил участник луганской команды, министр юстиции ЛНР Сергей Козьяков.