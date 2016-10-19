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Главная Новый закон о спецконфискации на Украине позволит отбирать имущество и бизнес без суда опубликовано Nvb2003 в Ср, 19/10/2016 - 15:04 Новость: тема тэги гео В четверг, 20 октября, на голосование Рады вынесут обновленный законопроект о спецконфискации. Изначально он был задуман как способ наказания чиновников, уличенных в коррупции. Но после «правок» проект может повернуться как против бизнеса, так и против обычных украинцев.

Суть проекта: имущество (счета, дома, машины) безвозмездно изымают в собственность государства в двух случаях. Первый: когда экс-чиновник или должностное лицо не может обосновать легальный характер происхождения имущества. Второй: когда у активов попросту нет «хозяина». Главные моменты в законопроекте — возможность изъятия имущества еще до приговора суда, соответствующих полномочий добавят генпрокурору, его замам и главе Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

За 45 дней с момента открытия производства суд проводит предварительное судебное заседание, вызывает туда прокурора и ответчика и разрешает спецконфискацию имущества даже в случае неявки владельца. Кстати, если через время будет доказана невиновность человека, но деньги уже изъяты, никто ничего не возвращает, а конфисковывать можно даже имущество усопших — обычно смерть является основанием для закрытия дела.

Авторы настаивают: действие закона будет распространяться на экс-чиновников времен Виктора Януковича, нынешних коррупционеров, членов их семей. На деле же его жертвой может пасть кто угодно — от бизнеса средней руки до обычного гражданина, обладающего ценным, с точки зрения «антикоррупционеров», имуществом. В проекте прописано: спецконфискацией будут наказывать «общественно опасное деяние». Формулировка чересчур размыта — слишком многие подпадают под эту классификацию.

Используя данный законопроект, можно изъять в пользу государства практически любой бизнес. Но главные претензии юристов — к нарушению базового принципа презумпции невиновности. Авторы проекта называют свой подход «обратной презумпцией» (все «бывшие» априори виновны). «Вместо доказательства вины подозреваемого сам человек должен будет доказывать законность приобретения активов», — говорится в аналитической записке к проекту.

Проект сделает следователей по резонансным (и не очень) делам важнейшими персонами. У них, появляется возможность распоряжаться доходами от предпринимательской деятельности, если конфискованное предприятие продолжает работать. Не урегулирован и вопрос с дивидендами с изъятых банковских счетов. Кроме того, следователь может сознательно «ошибиться» и наложить арест на одну из компаний, фигурирующих в корпоративном споре.

Ожидания отдачи от данного проекта очень высоки, украинский Кабмин уже заложил в проект бюджета-2017 поступления от конфискации на сумму в $1,5 млрд. Этими деньгами, по утверждению главы украинского Минфина, планируют профинансировать потребности армии и сельского хозяйства. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее